VIDE TA CHAMBRE 1ÈRE ÉDITION SALLE POLYVALENTE Rieux-Volvestre

VIDE TA CHAMBRE 1ÈRE ÉDITION

SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Vide ta chambre le 23 novembre à Rieux-Volvestre à la salle polyvalente !

Organisé par l’association jeunesse Volvestre en partenariat avec le foyer des jeunes .

SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie jeunesse.volvestre@gmail.com

English :

Empty your room on November 23 in Rieux-Volvestre at the Salle Polyvalente!

German :

Leere dein Zimmer am 23. November in Rieux-Volvestre in der Mehrzweckhalle!

Italiano :

Svuotate la vostra stanza il 23 novembre a Rieux-Volvestre presso la Salle Polyvalente!

Espanol :

Vacíe su habitación el 23 de noviembre en Rieux-Volvestre, en la Sala Polivalente

L’événement VIDE TA CHAMBRE 1ÈRE ÉDITION Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE