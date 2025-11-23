VIDE TA CHAMBRE 1ÈRE ÉDITION SALLE POLYVALENTE Rieux-Volvestre
Vide ta chambre le 23 novembre à Rieux-Volvestre à la salle polyvalente !
Organisé par l’association jeunesse Volvestre en partenariat avec le foyer des jeunes .
SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie jeunesse.volvestre@gmail.com
English :
Empty your room on November 23 in Rieux-Volvestre at the Salle Polyvalente!
German :
Leere dein Zimmer am 23. November in Rieux-Volvestre in der Mehrzweckhalle!
Italiano :
Svuotate la vostra stanza il 23 novembre a Rieux-Volvestre presso la Salle Polyvalente!
Espanol :
Vacíe su habitación el 23 de noviembre en Rieux-Volvestre, en la Sala Polivalente
