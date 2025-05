« Vide ta chambre » à Limogne – Grand Place Limogne-en-Quercy, 25 mai 2025 08:00, Limogne-en-Quercy.

Lot

« Vide ta chambre » à Limogne Grand Place Ecole Saint Joseph Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 08:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-25

L’association des Parents d’élèves de l’école Saint Joseph de Limogne-en-Quercy organise une journée « Vide ta chambre ».

Vous pourrez y trouver du matériel de puériculture, des livres, des jeux, des jouets ainsi que des vêtements pour les enfants âgés de 0 à 16 ans.

En cas d’intempérie, le vide ta chambre se déroulera dans le gymnase.

Pour les exposants, inscription obligatoire avant le 18 mai.

2,50€ le mètre .

Grand Place Ecole Saint Joseph

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 24 02 16 68

English :

The Parents’ Association of the Saint Joseph school in Limogne-en-Quercy is organizing an « Empty your room » day.

You’ll be able to find childcare equipment, books, games, toys and clothes for children aged 0 to 16.

In the event of bad weather, the vide ta chambre will take place in the gymnasium.

German :

Die Elternvereinigung der Schule Saint Joseph in Limogne-en-Quercy organisiert einen « Leere dein Zimmer »-Tag.

Dort können Sie Babyausstattung, Bücher, Spiele, Spielzeug sowie Kleidung für Kinder zwischen 0 und 16 Jahren finden.

Bei schlechtem Wetter findet der « vide ta chambre » in der Turnhalle statt.

Italiano :

L’associazione dei genitori della scuola Saint Joseph di Limogne-en-Quercy organizza la giornata « Svuota la tua stanza ».

Si potranno trovare attrezzature per l’infanzia, libri, giochi, giocattoli e vestiti per bambini da 0 a 16 anni.

In caso di maltempo, il « vide ta chambre » si svolgerà in palestra.

Espanol :

La asociación de padres del colegio Saint Joseph de Limogne-en-Quercy organiza una jornada « Vacía tu habitación ».

Podrás encontrar material de puericultura, libros, juegos, juguetes y ropa para niños de 0 a 16 años.

En caso de mal tiempo, la « vide ta chambre » tendrá lugar en el gimnasio.

