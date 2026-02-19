Vide ta Chambre à Saint-Rémy Saint-Rémy

Vide ta Chambre à Saint-Rémy

Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’APE de St Rémy (Ecole Maison de la Plaine) vous propose une 5ème édition de son “Vide ta Chambre” le dimanche 8 mars de 9h à 17h à la salle polyvalente de St Rémy pour aider au financement des projets éducatifs de l’école.

Donnez une seconde vie aux objets que vos enfants n’utilisent plus et faites de la place dans les chambres et placards.

Vente de jouets, jeux, livres d’enfants, articles de puériculture, vêtements pour enfants (moins de 16 ans) et de grossesse.

Installation des exposants entre 7h et 9h (Une boisson chaude sera offerte aux exposants).

Ouverture aux visiteurs de 9h à 17h.

Buvette et snacking proposés toute la journée. .

Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 08 77 09

