Vide ta chambre à Sainte-Pezenne Niort

Vide ta chambre à Sainte-Pezenne
Rue du Coteau Saint-Hubert Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
3ème édition du Vide Ta Chambre
Vendre, donner ou troquer ses jouets pour leur donner une seconde vie.
Une action en faveur du développement durable créée et organisée par les enfants et jeunes des accueils de loisirs.
Les inscriptions pour réserver vos emplacements sont ouvertes !
Renseignement par mail sur contact@cscstepezenne.com .
Rue du Coteau Saint-Hubert Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 37 63 contact@cscstepezenne.com
