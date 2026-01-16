VIDE TA CHAMBRE à Thuré ! salle polyvalente Thuré Thuré

VIDE TA CHAMBRE à Thuré !

C’est le moment de faire du tri ! L’association Opeera organise un grand Vide ta chambre pour donner une seconde vie aux jouets, vêtements et articles de puériculture.

Que vous souhaitiez vider vos placards ou dénicher des pépites, on vous attend nombreux !

Les infos clés Date Dimanche 22 Février 2026 Horaires De 9h à 17h Lieu Salle des fêtes de Thuré Sur place Restauration et buvette pour une ambiance conviviale !

________________________________________

COMMENT S’INSCRIRE ?

Vous souhaitez exposer ? Ne tardez pas ! Inscriptions par téléphone 06 48 17 14 02 ⚠️ Date limite Bulletin à retourner avant le 15 Février 2026.

N’hésitez pas à partager l’info avec vos amis et voisins ! .

salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 17 14 02

