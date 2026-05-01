Vide ta chambre Ahetze
Vide ta chambre Ahetze samedi 30 mai 2026.
Ahetze
Vide ta chambre
Place de la brocante Ahetze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Vendez, achetez, donnez une seconde vie aux trésors des enfants ! .
Place de la brocante Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 34 35 22
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English : Vide ta chambre
L’événement Vide ta chambre Ahetze a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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