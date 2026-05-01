Ahetze

Vide ta chambre

Place de la brocante Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 13:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Vendez, achetez, donnez une seconde vie aux trésors des enfants ! .

Place de la brocante Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 34 35 22

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English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Ahetze a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque