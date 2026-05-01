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Vide ta chambre Ahetze

Vide ta chambre Ahetze

Vide ta chambre Ahetze samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place de la brocante

Ville : 64210 Ahetze

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Ahetze

Vide ta chambre

Place de la brocante Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Vendez, achetez, donnez une seconde vie aux trésors des enfants !   .

Place de la brocante Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 34 35 22 

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English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Ahetze a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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