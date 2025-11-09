Vide ta chambre Alleyrat
Vide ta chambre Alleyrat dimanche 9 novembre 2025.
Vide ta chambre
Lieu-dit Le Bourg Alleyrat Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Le Comité des Fêtes d’Alleyrat organise un vide ta chambre avec buvette et petite restauration sur place.
Sur inscriptions .
Lieu-dit Le Bourg Alleyrat 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 51 91 28 cfalleyrat19200@gmail.com
