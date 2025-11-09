Vide ta chambre Alleyrat

Vide ta chambre Alleyrat dimanche 9 novembre 2025.

Lieu-dit Le Bourg Alleyrat Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Le Comité des Fêtes d’Alleyrat organise un vide ta chambre avec buvette et petite restauration sur place.

Sur inscriptions .

Lieu-dit Le Bourg Alleyrat 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 51 91 28 cfalleyrat19200@gmail.com

