Vide ta chambre Espace Mont Gerbassou Ambazac

Vide ta chambre

Espace Mont Gerbassou 1 Rue Anna Beillot Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Faire de la place et des économies ! Venez vendre et acheter tout l’univers de l’enfant pour une démarche 100% écoresponsable. .

Espace Mont Gerbassou 1 Rue Anna Beillot Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 10 11 casa.manifestations@gmail.com

English : Vide ta chambre

German : Vide ta chambre

Italiano :

Espanol : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Ambazac a été mis à jour le 2025-11-03 par SPL Terres de Limousin