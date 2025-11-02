Vide ta chambre APE Dolus Dolus-d’Oléron

Vide ta chambre APE Dolus Dolus-d’Oléron dimanche 2 novembre 2025.

Vide ta chambre APE Dolus

salle des fêtes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Vide ta chambre, on se débarrasse de tout !

.

salle des fêtes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.dolus@hotmail.com

English :

Empty your room, we’re getting rid of everything!

German :

Räum dein Zimmer aus, wir entsorgen alles!

Italiano :

Svuota la tua stanza, ci stiamo liberando di tutto!

Espanol :

Vacía tu habitación, ¡nos deshacemos de todo!

L’événement Vide ta chambre APE Dolus Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes