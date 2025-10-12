Vide ta Chambre (APE les loupiots d’Archiac) Archiac

Vide ta Chambre (APE les loupiots d’Archiac) Archiac dimanche 12 octobre 2025.

Vide ta Chambre (APE les loupiots d’Archiac)

8 rue des Voituriers Archiac Charente-Maritime

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Vide ta Chambre organisé par l’association les Loupiots d’Archiac Complet pour les exposants

Nous vous attendons nombreux le jour J pour faire de bonnes affaires et partager un bon moment à la buvette !

8 rue des Voituriers Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 31 89 12 apelesloupiots@yahoo.fr

English :

Vide ta Chambre organized by the association Les Loupiots d’Archiac Sold out for exhibitors

We look forward to seeing you on the big day to make some bargains and have a good time at the refreshment bar!

German :

Vide ta Chambre organisiert vom Verein Les Loupiots d’Archiac Complet für die Aussteller

Wir erwarten Sie zahlreich am Tag X, um gute Geschäfte zu machen und einen guten Moment am Getränkestand zu teilen!

Italiano :

Vide ta Chambre organizzato dall’associazione Les Loupiots d’Archiac Esaurito per gli espositori

Vi aspettiamo il giorno dell’evento per fare qualche affare e condividere un po’ di tempo al bar!

Espanol :

Vide ta Chambre organizada por la asociación Les Loupiots d’Archiac Agotadas las plazas para expositores

Le esperamos ese día para hacer algunas gangas y compartir un buen rato en el bar

L’événement Vide ta Chambre (APE les loupiots d’Archiac) Archiac a été mis à jour le 2025-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac