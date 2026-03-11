Vide ta chambre APE Nieul Ecole élémentaire Nieul

Vide ta chambre APE Nieul

Ecole élémentaire 15 Place Emile Foussat Nieul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

L’APE de Nieul organise son traditionnel Vide ta Chambre, un rendez-vous convivial dédié à la seconde vie des objets pour enfants. Au programme jouets, vêtements pour enfants, livres jeunesse, jeux de société et articles de puériculture. C’est l’occasion idéale pour faire de bonnes affaires, renouveler la chambre des enfants ou simplement profiter d’un moment convivial entre familles. Les exposants proposeront des articles d’occasion en bon état à petits prix, dans une ambiance chaleureuse et familiale. .

Ecole élémentaire 15 Place Emile Foussat Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 27 18 47 ape.nieul@gmail.com

