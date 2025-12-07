Vide ta chambre Arsac-en-Velay
Vide ta chambre Arsac-en-Velay dimanche 7 décembre 2025.
Vide ta chambre
Salle polyvalente Arsac-en-Velay Haute-Loire
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Cette année, l’APE Yves Coppens organise son Vide ta chambre le 7 décembre !
Buvette sur place pour se réchauffer.
Réservation obligatoire par SMS ou par mail.
Salle polyvalente Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 47 31 29 ape.arsacenvelay@gmail.com
English :
This year, the APE Yves Coppens is organizing its Vide ta chambre event on December 7!
Refreshments on site to keep you warm.
Reservations required by SMS or e-mail.
L’événement Vide ta chambre Arsac-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay