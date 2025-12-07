Vide ta chambre Arsac-en-Velay

Vide ta chambre

Salle polyvalente Arsac-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07

Cette année, l’APE Yves Coppens organise son Vide ta chambre le 7 décembre !

Buvette sur place pour se réchauffer.

Réservation obligatoire par SMS ou par mail.

Salle polyvalente Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 47 31 29 ape.arsacenvelay@gmail.com

This year, the APE Yves Coppens is organizing its Vide ta chambre event on December 7!

Refreshments on site to keep you warm.

Reservations required by SMS or e-mail.

