Vide ta chambre Salle polyvalente Artix

Vide ta chambre

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Vêtements d’enfants, jouets et objets de puériculture. .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 86 63 58 videpoussette.ocpertots@gmail.com

English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Artix a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Coeur de Béarn