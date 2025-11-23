Vide ta chambre Salle de la Fontaine Assérac

Vide ta chambre Salle de la Fontaine Assérac dimanche 23 novembre 2025.

Vide ta chambre

Salle de la Fontaine 14 rue de la Fontaine Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Inscription en Mairie avant le 14 Novembre 2024.

Emplacement de 3m x 2m, avec table et chaise.

Le règlement sera remis à l’inscription.

Tout enfant exposant doit être accompagné d’un adulte.

Buvette et restauration sur place. .

Salle de la Fontaine 14 rue de la Fontaine Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00 info@asserac.fr

