‘Vide ta Chambre’ au Paradou APEP Paradou Salle Polyvalente Paradou Paradou

‘Vide ta Chambre’ au Paradou APEP Paradou

Dimanche 16 novembre 2025 de 8h30 à 15h. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-16 08:30:00

fin : 2025-11-16 15:00:00

2025-11-16

VIDE TA CHAMBRE !

L’APEP vous donne rendez-vous le Dimanche 16 Novembre à la salle polyvalente du Paradou, de 8h30 à 15h !

Venez dénichez des trésors, renouveler la garde-robe des enfants ou simplement passer un bon moment en famille ‍‍‍

Buvette et vente de crêpes sur place

On vous attend nombreux ! .

Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apepparadou@gmail.com

English :

CLEAR OUT YOUR ROOM!

The APEP invites you to join us on Sunday, 16 November at the Paradou multipurpose hall from 8:30 a.m. to 3 p.m.!

German :

RÄUM DEIN ZIMMER AUS!

Die APEP erwartet dich am Sonntag, den 16. November, von 8:30 bis 15:00 Uhr in der Mehrzweckhalle von Paradou!

Italiano :

SVUOTA LA TUA STANZA!

L’APEP vi aspetta domenica 16 novembre presso la sala polivalente Paradou, dalle 8.30 alle 15.00!

Espanol :

¡VACÍA TU HABITACIÓN!

APEP le espera el domingo 16 de noviembre en la sala polivalente de Paradou, de 8.30 a 15.00 horas

