Vide ta chambre au progit de l’école André Boissière

Place Saint Martin Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’association de l’école publique André Boissière vous attend le samedi 11 avril sur la Place Saint-Martin pour une matinée placée sous le signe de la transmission et de la solidarité.

Chaque jouet adopté, chaque petit vêtement déniché, c’est un coup de pouce direct pour les sorties scolaires et les sourires des écoliers.

Rendez-vous Place Saint-Martin, Périgueux

Dès 08h00 (venez tôt pour les meilleures pépites !) .

Place Saint Martin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine apeeab24@gmail.com

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English : Vide ta chambre au progit de l’école André Boissière

L’événement Vide ta chambre au progit de l’école André Boissière Périgueux a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Communal de Périgueux