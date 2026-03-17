Vide ta chambre bd de la sablière Bas-en-Basset

Vide ta chambre

bd de la sablière Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide ta Chambre proposé par le sou des écoles publique. Jouets, matériel de puériculture

buvette sur place

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bd de la sablière Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 22 25 67 soudesecoles43210@gmail.com

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English :

Vide ta Chambre (empty your room) proposed by the Sou des Ecoles Publiques. Toys, childcare equipment

refreshments on site

L’événement Vide ta chambre Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron