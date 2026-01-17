Vide ta chambre Bellegarde
Vide ta chambre Bellegarde dimanche 8 février 2026.
Avenue Madame de Montespan Bellegarde Loiret
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 17:30:00
2026-02-08
Vide ta chambre organisé par l’APE Les Canailles à la salle des fêtes. Buvette et snack. De 9h à 17h30. .
Avenue Madame de Montespan Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 59 47 88 vtc.lescanailles@gmail.com
Empty your room
