Vide ta chambre Rue du Stade Bellevigne-les-Châteaux

Rue du Stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:30:00

2025-11-09

Venez faire le plein de bonnes affaires à l’occasion de ce vide ta chambre !
Installation des exposants à partir de 8h.
Réservation par téléphone.
Buvette et restauration sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 9 novembre 2025 de 9h à 17h30.   .

Rue du Stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 22 31 11 

English :

Come and stock up on bargains at this vide ta chambre !

German :

Kommen Sie und machen Sie bei diesem vide ta chambre viele Schnäppchen!

Italiano :

Venite a fare scorta di occasioni in questo vide ta chambre !

Espanol :

¡Venga a abastecerse de gangas en este vide ta chambre !

L’événement Vide ta chambre Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME