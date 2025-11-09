Vide ta chambre Rue du Stade Bellevigne-les-Châteaux
Vide ta chambre
Rue du Stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
2025-11-09
Venez faire le plein de bonnes affaires à l’occasion de ce vide ta chambre !
Installation des exposants à partir de 8h.
Réservation par téléphone.
Buvette et restauration sur place.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 9 novembre 2025 de 9h à 17h30. .
Rue du Stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 22 31 11
English :
Come and stock up on bargains at this vide ta chambre !
German :
Kommen Sie und machen Sie bei diesem vide ta chambre viele Schnäppchen!
Italiano :
Venite a fare scorta di occasioni in questo vide ta chambre !
Espanol :
¡Venga a abastecerse de gangas en este vide ta chambre !
