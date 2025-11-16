Vide ta chambre

Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Bourse aux jouets, jeux, livres, CD, DVD et vêtements.

Buvette et restauration sur place. .

Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 20 71 61 21 stephanie.bazire@wanadoo.fr

English : Vide ta chambre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide ta chambre Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-11-05 par Vexin Normand Tourisme