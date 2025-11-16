Vide ta chambre Bézu-Saint-Éloi
Vide ta chambre Bézu-Saint-Éloi dimanche 16 novembre 2025.
Vide ta chambre
Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Bourse aux jouets, jeux, livres, CD, DVD et vêtements.
Buvette et restauration sur place. .
Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 20 71 61 21 stephanie.bazire@wanadoo.fr
English : Vide ta chambre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide ta chambre Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-11-05 par Vexin Normand Tourisme