Vide ta chambre Bézu-Saint-Éloi

Vide ta chambre Bézu-Saint-Éloi dimanche 16 novembre 2025.

Vide ta chambre

Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Bourse aux jouets, jeux, livres, CD, DVD et vêtements.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 20 71 61 21  stephanie.bazire@wanadoo.fr

