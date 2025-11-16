Vide ta chambre Blavozy
Vide ta chambre Blavozy dimanche 16 novembre 2025.
Vide ta chambre
Gymnase Blavozy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16 14:30:00
Date(s) :
2025-11-16
Tu as besoin de vider tes placards avant le rush de l’hiver et de Noël !
L’APEA des Petits Carriers à Blavozy organise un vide ta Chambre le 16 novembre prochain de 08h à 14h30 !
Inscription obligatoire par SMS 06 87 87 42 64 ou 06 88 91 58 36.
.
Gymnase Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ape.blavozy@gmail.com
English :
You need to clear out your closets before the winter and Christmas rush!
The APEA des Petits Carriers in Blavozy is organizing a vide ta Chambre on November 16 from 08:00 to 14:30!
Registration required by SMS: 06 87 87 42 64 or 06 88 91 58 36.
German :
Du musst deine Schränke vor dem Winter- und Weihnachtsansturm leeren!
Die APEA des Petits Carriers in Blavozy organisiert am 16. November von 08:00 bis 14:30 Uhr eine Leerung deines Zimmers!
Anmeldung per SMS erforderlich: 06 87 87 42 64 oder 06 88 91 58 36.
Italiano :
Dovete svuotare i vostri armadi prima dell’inverno e del Natale!
L’APEA des Petits Carriers di Blavozy organizza una vendita di stanze vuote il 16 novembre dalle 8.00 alle 14.30!
Iscrizione obbligatoria tramite SMS: 06 87 87 42 64 o 06 88 91 58 36.
Espanol :
Hay que vaciar los armarios antes de las prisas invernales y navideñas
La APEA des Petits Carriers de Blavozy organiza una venta de habitaciones vacías el 16 de noviembre de 8.00 a 14.30 h
Inscripción obligatoria por SMS: 06 87 87 42 64 o 06 88 91 58 36.
L’événement Vide ta chambre Blavozy a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay