Vide ta chambre Blavozy

Vide ta chambre

Gymnase Blavozy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 08:00:00

fin : 2025-11-16 14:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Tu as besoin de vider tes placards avant le rush de l’hiver et de Noël !

L’APEA des Petits Carriers à Blavozy organise un vide ta Chambre le 16 novembre prochain de 08h à 14h30 !

Inscription obligatoire par SMS 06 87 87 42 64 ou 06 88 91 58 36.

Gymnase Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ape.blavozy@gmail.com

English :

You need to clear out your closets before the winter and Christmas rush!

The APEA des Petits Carriers in Blavozy is organizing a vide ta Chambre on November 16 from 08:00 to 14:30!

Registration required by SMS: 06 87 87 42 64 or 06 88 91 58 36.

German :

Du musst deine Schränke vor dem Winter- und Weihnachtsansturm leeren!

Die APEA des Petits Carriers in Blavozy organisiert am 16. November von 08:00 bis 14:30 Uhr eine Leerung deines Zimmers!

Anmeldung per SMS erforderlich: 06 87 87 42 64 oder 06 88 91 58 36.

Italiano :

Dovete svuotare i vostri armadi prima dell’inverno e del Natale!

L’APEA des Petits Carriers di Blavozy organizza una vendita di stanze vuote il 16 novembre dalle 8.00 alle 14.30!

Iscrizione obbligatoria tramite SMS: 06 87 87 42 64 o 06 88 91 58 36.

Espanol :

Hay que vaciar los armarios antes de las prisas invernales y navideñas

La APEA des Petits Carriers de Blavozy organiza una venta de habitaciones vacías el 16 de noviembre de 8.00 a 14.30 h

Inscripción obligatoria por SMS: 06 87 87 42 64 o 06 88 91 58 36.

