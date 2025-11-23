VIDE TA CHAMBRE Boujan-sur-Libron

VIDE TA CHAMBRE Boujan-sur-Libron dimanche 23 novembre 2025.

VIDE TA CHAMBRE

Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Vide-grenier spécial enfants sous chapiteau. Restauration sur place. Organisé par l’APEEB.

Trop de jouets ? Des vêtements trop petits ? Le moment est venu de faire de la place !

L’APEEB vous propose son grand vide-grenier familial Vide ta chambre , une journée dédiée à la seconde main pour enfants, sous le chapiteau des Arènes de Boujan.

Venez chiner ou vendre jeux, jouets, livres jeunesse, vêtements, matériel de puériculture… dans une ambiance chaleureuse et associative.

Un événement familial, local et engagé dans une démarche de réemploi et de convivialité .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 7 43 64 27 67

English :

Children’s garage sale under big top. Catering on site. Organized by APEEB.

German :

Spezieller Flohmarkt für Kinder unter einem Zeltdach. Verpflegung vor Ort. Organisiert von der APEEB.

Italiano :

Vendita di oggetti per bambini sotto il tendone. Ristorazione in loco. Organizzato dall’APEEB.

Espanol :

Venta de garaje para niños bajo carpa. Catering in situ. Organizado por la APEEB.

L’événement VIDE TA CHAMBRE Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE