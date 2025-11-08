Vide ta chambre Bouloire
Vide ta chambre Bouloire samedi 8 novembre 2025.
Vide ta chambre
Salle polyvalente Bouloire Sarthe
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-08
Vente de jouets d’occasion, vêtements enfants, puériculture. .
Salle polyvalente Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 37 08 81
