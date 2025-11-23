Vide ta chambre Bourse au jouets/vêtements Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille
Vide ta chambre Bourse au jouets/vêtements Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille dimanche 23 novembre 2025.
Vide ta chambre Bourse au jouets/vêtements
Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Vêtements enfant/ado, jouets, jeux de société, livres, ..
Buvette et snack sur place.
Organisé par l’APEL ST Dominique.
Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 89 19 03
English :
Children’s and teenagers’ clothes, toys, board games, books, …
Refreshments and snacks on site.
Organized by APEL ST Dominique.
German :
Kinder-/Jugendkleidung, Spielzeug, Gesellschaftsspiele, Bücher, …
Getränke und Snacks vor Ort.
Organisiert von der APEL ST Dominique.
Italiano :
Abbigliamento per bambini e ragazzi, giocattoli, giochi da tavolo, libri, ecc.
Rinfreschi e spuntini in loco.
Organizzato da APEL ST Dominique.
Espanol :
Ropa infantil y juvenil, juguetes, juegos de mesa, libros, etc.
Refrescos y tentempiés in situ.
Organizado por APEL ST Dominique.
L’événement Vide ta chambre Bourse au jouets/vêtements Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal