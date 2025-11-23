Vide ta chambre Bourse au jouets/vêtements Salle des fêtes Le Monastier-sur-Gazeille

Vide ta chambre Bourse au jouets/vêtements

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Vêtements enfant/ado, jouets, jeux de société, livres, ..

Buvette et snack sur place.

Organisé par l’APEL ST Dominique.

Salle des fêtes Avenue des écoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 89 19 03

English :

Children’s and teenagers’ clothes, toys, board games, books, …

Refreshments and snacks on site.

Organized by APEL ST Dominique.

German :

Kinder-/Jugendkleidung, Spielzeug, Gesellschaftsspiele, Bücher, …

Getränke und Snacks vor Ort.

Organisiert von der APEL ST Dominique.

Italiano :

Abbigliamento per bambini e ragazzi, giocattoli, giochi da tavolo, libri, ecc.

Rinfreschi e spuntini in loco.

Organizzato da APEL ST Dominique.

Espanol :

Ropa infantil y juvenil, juguetes, juegos de mesa, libros, etc.

Refrescos y tentempiés in situ.

Organizado por APEL ST Dominique.

