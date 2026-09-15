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Vide ta chambre ! Bourse aux vélos Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

dimanche 4 octobre 2026 · Gymnase Urdazuri · Saint-Jean-de-Luz

Vide ta chambre ! Bourse aux vélos Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Gymnase Urdazuri
Adresse
1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Vide ta chambre ! Bourse aux vélos

Gymnase Urdazuri 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Vide-grenier de jeux, jouets, livres, vêtements enfants et ados, matériel de puériculture…et bourse aux vélos.   .

Gymnase Urdazuri 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 08 04 04  ados@sagardian.org

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English : Vide ta chambre ! Bourse aux vélos

L’événement Vide ta chambre ! Bourse aux vélos Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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