Vide ta chambre ! Bourse aux vélos Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Vide ta chambre ! Bourse aux vélos

Gymnase Urdazuri 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Vide-grenier de jeux, jouets, livres, vêtements enfants et ados, matériel de puériculture…et bourse aux vélos. .

Gymnase Urdazuri 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 08 04 04 ados@sagardian.org

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English : Vide ta chambre ! Bourse aux vélos

L’événement Vide ta chambre ! Bourse aux vélos Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque