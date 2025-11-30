« Vide ta chambre » : bourses aux jouets, livres et jeux de sociétés Gare Caudéran-Mérignac Bordeaux

« Vide ta chambre » : bourses aux jouets, livres et jeux de sociétés Dimanche 30 novembre, 10h00 Gare Caudéran-Mérignac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-30T10:00:00+01:00 – 2025-11-30T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-30T10:00:00+01:00 – 2025-11-30T17:00:00+01:00

Lors de ce vide-greniers « Vide ta chambre », petits et grands pourront dénicher de véritables trésors : des jouets pour éveiller l’imagination des plus jeunes, des livres d’occasion, ou même des jeux de société pour animer les soirées en famille. C’est l’occasion idéale de donner une seconde vie aux objets tout en réalisant de belles économies avant les fêtes. Que vous cherchiez à compléter une collection, à trouver le cadeau parfait sans vous ruiner ou simplement à chiner dans une ambiance conviviale, cette bourse aux jouets saura satisfaire toutes les envies et tous les budgets.

En cas de petite faim, une buvette et espace de petite restauration vous sera accessible en continu sur l’ensemble de la journée.

Vous souhaitez être exposant ?

Réservez votre emplacement avant le 15 novembre en contactant nôtre section socioculturelle par mail à l’adresse socioculturel@agja.org. Le paiement de l’espace exposant se fait au siège de l’AGJA ou via Hello Asso pour un montant de 12€ par table.

Gare Caudéran-Mérignac 76 Rue Maurice Druon 33200 Bordeaux Caudéran Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine socioculturel@agja.org

