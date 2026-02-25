Vide ta chambre Boussac
Vide ta chambre Boussac samedi 28 mars 2026.
Vide ta chambre
Boussac Creuse
Tarif : 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Jouets, déco, livres & vêtements & accessoire.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Buvette & snack sur place. .
Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 67 20 amicaledesecoles23600@gmail.com
English :
