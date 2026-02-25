Vide ta chambre Boussac

Vide ta chambre Boussac samedi 28 mars 2026.

Boussac Creuse

Tarif : – – 1 EUR

Début : 2026-03-28
2026-03-28

Jouets, déco, livres & vêtements & accessoire.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Buvette & snack sur place.   .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 67 20  amicaledesecoles23600@gmail.com

