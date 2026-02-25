Vide ta chambre

Boussac Creuse

Tarif : – – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Jouets, déco, livres & vêtements & accessoire.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Buvette & snack sur place. .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 67 20 amicaledesecoles23600@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide ta chambre Boussac a été mis à jour le 2026-02-23 par Creuse Confluence Tourisme