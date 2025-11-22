Vide ta chambre Chambon-sur-Voueize
Vide ta chambre Chambon-sur-Voueize samedi 22 novembre 2025.
Vide ta chambre
Salle des fêtes Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Vente par des particuliers
Buvette
Animation yoga le matin er activités manuelles l’après midi pour les enfants .
Salle des fêtes Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 49 87 05 les.ptitsbouchonschambon23@gmail.com
English : Vide ta chambre
German : Vide ta chambre
Italiano :
Espanol : Vide ta chambre
L’événement Vide ta chambre Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2025-10-13 par Creuse Confluence Tourisme