Vide ta chambre Domaine de la Motte Cherves-Richemont

Vide ta chambre

Domaine de la Motte 7 La Motte Cherves-Richemont Charente

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

L’APE Canton Buhet organise son VIDE TA CHAMBRE

C’est le moment idéal pour faire du tri dans les chambres de vos enfants… et leur offrir une seconde vie !

– Vêtements enfants

– Jouets

– Livres

– Jeux de société

– Matériel de puériculture

Domaine de la Motte 7 La Motte Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 01 06 63

English :

APE Canton Buhet organizes its VACUUM FOR YOUR ROOM

It?s the perfect time to sort through your children?s bedrooms? and give them a second life!

– Children’s clothes

– Toys

– Books

– Board games

– Childcare equipment

