Vide ta chambre Domaine de la Motte Cherves-Richemont
Vide ta chambre Domaine de la Motte Cherves-Richemont dimanche 22 mars 2026.
Vide ta chambre
Domaine de la Motte 7 La Motte Cherves-Richemont Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
L’APE Canton Buhet organise son VIDE TA CHAMBRE
C’est le moment idéal pour faire du tri dans les chambres de vos enfants… et leur offrir une seconde vie !
– Vêtements enfants
– Jouets
– Livres
– Jeux de société
– Matériel de puériculture
.
Domaine de la Motte 7 La Motte Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 01 06 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
APE Canton Buhet organizes its VACUUM FOR YOUR ROOM
It?s the perfect time to sort through your children?s bedrooms? and give them a second life!
– Children’s clothes
– Toys
– Books
– Board games
– Childcare equipment
L’événement Vide ta chambre Cherves-Richemont a été mis à jour le 2026-02-23 par Destination Cognac