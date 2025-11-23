Vide ta Chambre! salle des fêtes Chillac
Vide ta Chambre! salle des fêtes Chillac dimanche 23 novembre 2025.
Vide ta Chambre!
salle des fêtes 11 rue de la Mairie Chillac Charente
Tarif : – – EUR
En accès libre. Exposants €2 la table (1,20m)
Début : 2025-11-23 08:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
A l’approche des fêtes de noël nous organisons un vide ta chambre dimanche 23 novembre à la salle des fêtes de chillac c’est le moment de faire du tri et de faire des heureux.
Restauration sur place avec food-truck
salle des fêtes 11 rue de la Mairie Chillac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 03 19
English : Vide ta Chambre!
With Christmas approaching, we are organizing a clearance sale on Sunday, November 23, at the Chillac village hall. It’s time to sort through your belongings and make someone happy.
Food will be available on site from a food truck.
German : Vide ta Chambre!
Am Sonntag, den 23. November, organisieren wir in der Festhalle von Chillac einen vide ta chambre , bei dem du deine Sachen aussortieren und andere glücklich machen kannst.
Verpflegung vor Ort mit Foodtruck
Italiano : Vide ta Chambre!
Con il Natale alle porte, organizziamo una vendita di stanze vuote domenica 23 novembre presso la sala del villaggio di Chillac. È il momento di fare ordine e di fare nuove amicizie.
Ristorazione in loco con food-truck
Espanol : Vide ta Chambre!
Con las Navidades a la vuelta de la esquina, el domingo 23 de noviembre organizamos en la sala de fiestas de Chillac una venta de habitaciones vacías, el momento perfecto para ordenar tus pertenencias y hacer nuevos amigos.
Catering in situ con food-truck
L’événement Vide ta Chambre! Chillac a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du Sud Charente