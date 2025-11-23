Vide ta Chambre! salle des fêtes Chillac

Vide ta Chambre!

salle des fêtes 11 rue de la Mairie Chillac Charente

Tarif : – – EUR

En accès libre. Exposants €2 la table (1,20m)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 08:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

A l’approche des fêtes de noël nous organisons un vide ta chambre dimanche 23 novembre à la salle des fêtes de chillac c’est le moment de faire du tri et de faire des heureux.

Restauration sur place avec food-truck

.

salle des fêtes 11 rue de la Mairie Chillac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 03 19

English : Vide ta Chambre!

With Christmas approaching, we are organizing a clearance sale on Sunday, November 23, at the Chillac village hall. It’s time to sort through your belongings and make someone happy.

Food will be available on site from a food truck.

German : Vide ta Chambre!

Am Sonntag, den 23. November, organisieren wir in der Festhalle von Chillac einen vide ta chambre , bei dem du deine Sachen aussortieren und andere glücklich machen kannst.

Verpflegung vor Ort mit Foodtruck

Italiano : Vide ta Chambre!

Con il Natale alle porte, organizziamo una vendita di stanze vuote domenica 23 novembre presso la sala del villaggio di Chillac. È il momento di fare ordine e di fare nuove amicizie.

Ristorazione in loco con food-truck

Espanol : Vide ta Chambre!

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, el domingo 23 de noviembre organizamos en la sala de fiestas de Chillac una venta de habitaciones vacías, el momento perfecto para ordenar tus pertenencias y hacer nuevos amigos.

Catering in situ con food-truck

L’événement Vide ta Chambre! Chillac a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du Sud Charente