Vide ta Chambre de l’APE Chéray Saint-Georges-d’Oléron dimanche 14 décembre 2025.

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – EUR

la table (fournie)

Date :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

C’est le moment de renouveler les chambres d’enfants.

Vêtements, jouets, accessoires …

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 23 43

English : Empty your room

It’s time to renew the children’s rooms.

Clothes, toys, accessories…

German : Vide ta Chambre der EV

Es ist an der Zeit, die Kinderzimmer zu erneuern.

Kleidung, Spielzeug, Accessoires …

Italiano :

È tempo di aggiornare le camerette dei bambini.

Vestiti, giocattoli, accessori…

Espanol : Vacíe su habitación

Es hora de actualizar los dormitorios de los niños.

Ropa, juguetes, accesorios…

L’événement Vide ta Chambre de l’APE Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes