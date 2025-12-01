Vide ta Chambre de l’APE Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Vide ta Chambre de l’APE Chéray Saint-Georges-d’Oléron dimanche 14 décembre 2025.
Vide ta Chambre de l’APE
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – EUR
la table (fournie)
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
C’est le moment de renouveler les chambres d’enfants.
Vêtements, jouets, accessoires …
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 23 43
English : Empty your room
It’s time to renew the children’s rooms.
Clothes, toys, accessories…
German : Vide ta Chambre der EV
Es ist an der Zeit, die Kinderzimmer zu erneuern.
Kleidung, Spielzeug, Accessoires …
Italiano :
È tempo di aggiornare le camerette dei bambini.
Vestiti, giocattoli, accessori…
Espanol : Vacíe su habitación
Es hora de actualizar los dormitorios de los niños.
Ropa, juguetes, accesorios…
L’événement Vide ta Chambre de l’APE Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes