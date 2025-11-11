Vide ta chambre des amis de l’école à Figeac Figeac
Vide ta chambre des amis de l’école à Figeac Figeac mardi 11 novembre 2025.
Vide ta chambre des amis de l’école à Figeac
Espace François Mitterrand, Foirail Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 09:00:00
fin : 2025-11-11 15:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Vente de vêtements, jouets, livres, articles de puériculture, de sport, de loisir, mobilier d’occasion pour enfants de O a 16 ans !
Espace François Mitterrand, Foirail Figeac 46100 Lot Occitanie amisdelecolefigeac@gmail.com
English :
Sale of second-hand clothes, toys, books, childcare articles, sports equipment, leisure equipment and furniture for children aged O to 16!
German :
Wir verkaufen gebrauchte Kleidung, Spielzeug, Bücher, Sport- und Freizeitartikel sowie Möbel für Kinder von 0 bis 16 Jahren
Italiano :
Vestiti di seconda mano, giocattoli, libri, articoli per l’infanzia, attrezzature sportive, attrezzature per il tempo libero e mobili per bambini da 0 a 16 anni!
Espanol :
Ropa, juguetes, libros, artículos de puericultura, material deportivo, de ocio y mobiliario de segunda mano para niños de 0 a 16 años
