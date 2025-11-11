Vide ta chambre des amis de l’école à Figeac Figeac

Vide ta chambre des amis de l’école à Figeac

Espace François Mitterrand, Foirail Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 09:00:00

fin : 2025-11-11 15:00:00

Date(s) :

2025-11-11

Vente de vêtements, jouets, livres, articles de puériculture, de sport, de loisir, mobilier d’occasion pour enfants de O a 16 ans !

Espace François Mitterrand, Foirail Figeac 46100 Lot Occitanie amisdelecolefigeac@gmail.com

English :

Sale of second-hand clothes, toys, books, childcare articles, sports equipment, leisure equipment and furniture for children aged O to 16!

German :

Wir verkaufen gebrauchte Kleidung, Spielzeug, Bücher, Sport- und Freizeitartikel sowie Möbel für Kinder von 0 bis 16 Jahren

Italiano :

Vestiti di seconda mano, giocattoli, libri, articoli per l’infanzia, attrezzature sportive, attrezzature per il tempo libero e mobili per bambini da 0 a 16 anni!

Espanol :

Ropa, juguetes, libros, artículos de puericultura, material deportivo, de ocio y mobiliario de segunda mano para niños de 0 a 16 años

