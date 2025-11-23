Vide ta Chambre des Enfants ! #2 Maison de la Culture et des Associations 167, rue Résini 84120 PERTUIS Pertuis

Suite au succès de sa 1ère édition, c’est le retour du Vide ta Chambre des Enfants !

Des exposants de 6 à 16 ans viennent vendre les trésors enfouis de leur chambre et se faire des sous avant Noël !

Buvette sur place !

Tu as entre 6 et 16 ans ?

Tu veux faire de la place ?

Tu veux te faire des sous avant Noël, alors, viens vider ta chambre !

Jeux, jouets, poupées, figurines, livres, bandes dessinées, jeux vidéos…

Attention, ici, pas de vêtements ou seulement s’il s’agit de déguisements trop stylés !

Pas d’objets de puériculture non plus, ou seulement les jouets ! Les vendeurs sont les enfants, pas les parents.

L’enfant est sous la responsabilité d’un adulte accompagnant.

10€ la table de 180 x 90 cm2 et deux chaises.



Réservation validée au paiement de la table (mail de confirmation) ape.sesperi@gmail.com



Venez nombreux pour cette fête où on fait du calcul mental pour rendre la monnaie !

Un événement organisé pour les enfants à l’initiative de l’APE de l’École Montessori S’Espéri de Pertuis. .

Maison de la Culture et des Associations 167, rue Résini 84120 PERTUIS 167, rue Résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 32 10 04 ape.sesperi@gmail.com

English :

Following the success of its 1st edition, the Vide ta Chambre des Enfants is back!

Exhibitors aged 6 to 16 come to sell the hidden treasures of their rooms and make some money before Christmas!

Refreshments on site!

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe ist der Vide ta Chambre des Enfants wieder da!

Aussteller im Alter von 6 bis 16 Jahren kommen, um die vergrabenen Schätze ihres Zimmers zu verkaufen und vor Weihnachten noch etwas Geld zu verdienen!

Getränke vor Ort!

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione, torna Vide ta Chambre des Enfants!

Gli espositori dai 6 ai 16 anni vengono a vendere i tesori nascosti delle loro camerette e a guadagnare un po’ di soldi prima di Natale!

Rinfresco in loco!

Espanol :

Tras el éxito de su 1ª edición, ¡vuelve Vide ta Chambre des Enfants!

Expositores de 6 a 16 años vienen a vender los tesoros escondidos de sus habitaciones y a ganar algo de dinero antes de Navidad

Refrescos in situ

