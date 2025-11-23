Vide ta Chambre des Enfants ! #2 Maison de la Culture et des Associations 167, rue Résini 84120 PERTUIS Pertuis
Vide ta Chambre des Enfants ! #2
Dimanche 23 novembre 2025 de 9h à 13h30. Maison de la Culture et des Associations 167, rue Résini 84120 PERTUIS 167, rue Résini Pertuis Vaucluse
Suite au succès de sa 1ère édition, c’est le retour du Vide ta Chambre des Enfants !
Des exposants de 6 à 16 ans viennent vendre les trésors enfouis de leur chambre et se faire des sous avant Noël !
Buvette sur place !
Tu as entre 6 et 16 ans ?
Tu veux faire de la place ?
Tu veux te faire des sous avant Noël, alors, viens vider ta chambre !
Jeux, jouets, poupées, figurines, livres, bandes dessinées, jeux vidéos…
Attention, ici, pas de vêtements ou seulement s’il s’agit de déguisements trop stylés !
Pas d’objets de puériculture non plus, ou seulement les jouets ! Les vendeurs sont les enfants, pas les parents.
L’enfant est sous la responsabilité d’un adulte accompagnant.
10€ la table de 180 x 90 cm2 et deux chaises.
Réservation validée au paiement de la table (mail de confirmation) ape.sesperi@gmail.com
Venez nombreux pour cette fête où on fait du calcul mental pour rendre la monnaie !
Un événement organisé pour les enfants à l’initiative de l’APE de l’École Montessori S’Espéri de Pertuis. .
Maison de la Culture et des Associations 167, rue Résini 84120 PERTUIS 167, rue Résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 32 10 04 ape.sesperi@gmail.com
English :
Following the success of its 1st edition, the Vide ta Chambre des Enfants is back!
Exhibitors aged 6 to 16 come to sell the hidden treasures of their rooms and make some money before Christmas!
Refreshments on site!
German :
Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe ist der Vide ta Chambre des Enfants wieder da!
Aussteller im Alter von 6 bis 16 Jahren kommen, um die vergrabenen Schätze ihres Zimmers zu verkaufen und vor Weihnachten noch etwas Geld zu verdienen!
Getränke vor Ort!
Italiano :
Dopo il successo della prima edizione, torna Vide ta Chambre des Enfants!
Gli espositori dai 6 ai 16 anni vengono a vendere i tesori nascosti delle loro camerette e a guadagnare un po’ di soldi prima di Natale!
Rinfresco in loco!
Espanol :
Tras el éxito de su 1ª edición, ¡vuelve Vide ta Chambre des Enfants!
Expositores de 6 a 16 años vienen a vender los tesoros escondidos de sus habitaciones y a ganar algo de dinero antes de Navidad
Refrescos in situ
