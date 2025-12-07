Vide ta chambre ! Salle de la Rode Domme

Vide ta chambre !

À l’approche de Noël, l’Amicale Laïque Cénac-Domme organise un vide ta chambre.

Jouets-Livres-Vêtements-Puériculture-Mobilier. Une bonne occasion de faire du tri et de faire des heureux !

Rdvle dimanche 7 décembre de 9h à 17h à la salle de la Rode à Domme.

Buvette et vente de gâteaux sur place.

Exposants 2€ le mètre

Informations 06 48 49 15 70 .

Salle de la Rode 11 rue Montaigne Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 49 15 70 amicalelaique24250@gmail.com

English :

In the run-up to Christmas, the Amicale Laïque Cénac-Domme is organizing a vide ta chambre .

Toys-Books-Clothes-Childcare-Furniture. It’s a great opportunity to sort and make new friends!

Sunday December 7 from 9am to 5pm at the Salle de la Rode in Domme.

Refreshments and cakes on sale.

German : Vide ta chambre !

Da Weihnachten vor der Tür steht, organisiert die Amicale Laïque Cénac-Domme einen Leerstand deines Zimmers.

Spielzeug-Bücher-Kleidung-Kinderpflege-Möbel. Eine gute Gelegenheit, um auszusortieren und glücklich zu machen!

Treffpunkt ist am Sonntag, den 7. Dezember von 9 bis 17 Uhr in der Salle de la Rode in Domme.

Getränke und Kuchen werden vor Ort verkauft.

Italiano :

In vista del Natale, l’Amicale Laïque Cénac-Domme organizza un vide ta chambre .

Giocattoli, libri, vestiti, articoli per l’infanzia e mobili. È un’ottima occasione per fare ordine e rendere felici le persone!

Domenica 7 dicembre dalle 9 alle 17 presso la Salle de la Rode a Domme.

Rinfresco e dolci in vendita sul posto.

Espanol : Vide ta chambre !

En vísperas de Navidad, la Amicale Laïque Cénac-Domme organiza un vide ta chambre .

Juguetes-Libros-Ropa-Cuidado de niños-Muebles. Es una gran oportunidad para ordenar cosas y hacer feliz a la gente

Domingo 7 de diciembre de 9.00 a 17.00 h en la Salle de la Rode de Domme.

Venta in situ de refrescos y pasteles.

