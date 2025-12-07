Vide ta chambre ! Salle de la Rode Domme
Vide ta chambre ! Salle de la Rode Domme dimanche 7 décembre 2025.
Vide ta chambre !
Salle de la Rode 11 rue Montaigne Domme Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
À l’approche de Noël, l’Amicale Laïque Cénac-Domme organise un vide ta chambre.
Jouets-Livres-Vêtements-Puériculture-Mobilier. Une bonne occasion de faire du tri et de faire des heureux !
Rdvle dimanche 7 décembre de 9h à 17h à la salle de la Rode à Domme.
Buvette et vente de gâteaux sur place.
À l’approche de Noël, l’Amicale Laïque Cénac-Domme organise un vide ta chambre.
Jouets-Livres-Vêtements-Puériculture-Mobilier. Une bonne occasion de faire du tri et de faire des heureux !
Rendez-vous le dimanche 7 décembre de 9h à 17h à la salle de la Rode à Domme.
Buvette et vente de gâteaux sur place.
Exposants 2€ le mètre
Informations 06 48 49 15 70 .
Salle de la Rode 11 rue Montaigne Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 49 15 70 amicalelaique24250@gmail.com
English :
In the run-up to Christmas, the Amicale Laïque Cénac-Domme is organizing a vide ta chambre .
Toys-Books-Clothes-Childcare-Furniture. It’s a great opportunity to sort and make new friends!
Sunday December 7 from 9am to 5pm at the Salle de la Rode in Domme.
Refreshments and cakes on sale.
German : Vide ta chambre !
Da Weihnachten vor der Tür steht, organisiert die Amicale Laïque Cénac-Domme einen Leerstand deines Zimmers.
Spielzeug-Bücher-Kleidung-Kinderpflege-Möbel. Eine gute Gelegenheit, um auszusortieren und glücklich zu machen!
Treffpunkt ist am Sonntag, den 7. Dezember von 9 bis 17 Uhr in der Salle de la Rode in Domme.
Getränke und Kuchen werden vor Ort verkauft.
Italiano :
In vista del Natale, l’Amicale Laïque Cénac-Domme organizza un vide ta chambre .
Giocattoli, libri, vestiti, articoli per l’infanzia e mobili. È un’ottima occasione per fare ordine e rendere felici le persone!
Domenica 7 dicembre dalle 9 alle 17 presso la Salle de la Rode a Domme.
Rinfresco e dolci in vendita sul posto.
Espanol : Vide ta chambre !
En vísperas de Navidad, la Amicale Laïque Cénac-Domme organiza un vide ta chambre .
Juguetes-Libros-Ropa-Cuidado de niños-Muebles. Es una gran oportunidad para ordenar cosas y hacer feliz a la gente
Domingo 7 de diciembre de 9.00 a 17.00 h en la Salle de la Rode de Domme.
Venta in situ de refrescos y pasteles.
L’événement Vide ta chambre ! Domme a été mis à jour le 2025-11-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne