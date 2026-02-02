Vide ta chambre Dordives

Vide ta chambre

Vide ta chambre Dordives dimanche 1 mars 2026.

Vide ta chambre

Dordives Loiret

Tarif : – –

Date et horaire :
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :
2026-03-01

Vide ta chambre
L’association de parents d’élèves de Dordives le CLPE organise un vide ta chambre ! Des jouets, des vêtements et des articles de puériculture feront le bonheur de certains !   .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 72 01 45 

English :

Empty your room

L’événement Vide ta chambre Dordives a été mis à jour le 2026-02-02 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS