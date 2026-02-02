Vide ta chambre Dordives
Vide ta chambre Dordives dimanche 1 mars 2026.
Vide ta chambre
Dordives Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Vide ta chambre
L’association de parents d’élèves de Dordives le CLPE organise un vide ta chambre ! Des jouets, des vêtements et des articles de puériculture feront le bonheur de certains ! .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 72 01 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Empty your room
L’événement Vide ta chambre Dordives a été mis à jour le 2026-02-02 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS