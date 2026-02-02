Vide ta chambre

Dordives Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Vide ta chambre

L’association de parents d’élèves de Dordives le CLPE organise un vide ta chambre ! Des jouets, des vêtements et des articles de puériculture feront le bonheur de certains ! .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 72 01 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Empty your room

L’événement Vide ta chambre Dordives a été mis à jour le 2026-02-02 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS