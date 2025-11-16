Vide ta chambre Salle des fêtes Épargnes

Vide ta chambre

Salle des fêtes 29 le Bourg Épargnes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Vide ta chambre Jouets, livres, puériculture, vêtements enfants (au profit de l’A.P.E)

Toute la journée à la salle des fêtes d’Épargnes.

Buvette et petite restauration sur place.

.

Salle des fêtes 29 le Bourg Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 65 61 01 ape.abce@gmail.com

English :

Empty your room: Toys, books, childcare, children’s clothes (in aid of A.P.E)

All day at the Salle des Fêtes in Épargnes.

Refreshments and snacks on site.

German :

Vide ta chambre Spielzeug, Bücher, Kinderpflege, Kinderkleidung (zugunsten von A.P.E.)

Den ganzen Tag über im Festsaal von Épargnes.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Svuota la tua stanza: giocattoli, libri, articoli per l’infanzia, vestiti per bambini (a favore dell’A.P.E.)

Tutto il giorno presso la sala del villaggio di Epargnes.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Vacía tu habitación: Juguetes, libros, puericultura, ropa infantil (a beneficio de la A.P.E)

Todo el día en el ayuntamiento de Epargnes.

Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Vide ta chambre Épargnes a été mis à jour le 2025-10-09 par Royan Atlantique