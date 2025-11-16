Vide ta chambre Salle des fêtes Épargnes
Vide ta chambre Salle des fêtes Épargnes dimanche 16 novembre 2025.
Vide ta chambre
Salle des fêtes 29 le Bourg Épargnes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Vide ta chambre Jouets, livres, puériculture, vêtements enfants (au profit de l’A.P.E)
Toute la journée à la salle des fêtes d’Épargnes.
Buvette et petite restauration sur place.
.
Salle des fêtes 29 le Bourg Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 65 61 01 ape.abce@gmail.com
English :
Empty your room: Toys, books, childcare, children’s clothes (in aid of A.P.E)
All day at the Salle des Fêtes in Épargnes.
Refreshments and snacks on site.
German :
Vide ta chambre Spielzeug, Bücher, Kinderpflege, Kinderkleidung (zugunsten von A.P.E.)
Den ganzen Tag über im Festsaal von Épargnes.
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Svuota la tua stanza: giocattoli, libri, articoli per l’infanzia, vestiti per bambini (a favore dell’A.P.E.)
Tutto il giorno presso la sala del villaggio di Epargnes.
Rinfreschi e spuntini sul posto.
Espanol :
Vacía tu habitación: Juguetes, libros, puericultura, ropa infantil (a beneficio de la A.P.E)
Todo el día en el ayuntamiento de Epargnes.
Refrescos y tentempiés in situ.
L’événement Vide ta chambre Épargnes a été mis à jour le 2025-10-09 par Royan Atlantique