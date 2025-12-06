Vide ta chambre ! Et articles de puericulture. Sommevoire
Médiathèque Sommevoire Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Tout public
Dépôt le 30/11 et le 05/11.
Jouets, livres, déco de Noël, puériculture… Faites le plein de trésors à petits prix avant les fêtes ! C’est aussi l’occasion de faire de la place chez vous tout en donnant une seconde vie à vos objets. .
Médiathèque Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 87 91 49 11 lechasetlacigogne@yahoo.fr
