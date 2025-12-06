Vide ta chambre ! Et articles de puericulture.

Médiathèque Sommevoire Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Tout public

Dépôt le 30/11 et le 05/11.

Jouets, livres, déco de Noël, puériculture… Faites le plein de trésors à petits prix avant les fêtes ! C’est aussi l’occasion de faire de la place chez vous tout en donnant une seconde vie à vos objets. .

Médiathèque Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 87 91 49 11 lechasetlacigogne@yahoo.fr

English :

L’événement Vide ta chambre ! Et articles de puericulture. Sommevoire a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne