Vide ta chambre et ta maison à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 12 octobre 2025.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Vide-greniers familial organisé par l’association « Par’ en Délire » meubles, jouets, vêtements…

Ambiance conviviale avec snack salé/sucré et buvette sur place.

Viennoiserie et café/thé d’accueil offert

Si vous souhaitez vous inscrire en tant qu’exposant (3€ la table), il faut envoyer un sms avec

– Nom prénom

– Nombre d’emplacements souhaités

– Nombre de repas souhaités

Date limite d’inscription le mercredi 8 octobre .

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 71 67 65 57

English :

Family garage sale organized by the « Par? en Délire » association: furniture, toys, clothes…

Convivial atmosphere with savoury/sweet snacks and refreshments on site.

Complimentary Viennese pastries and coffee/tea

German :

Familienflohmarkt, organisiert von der Organisation « Par? en Délire »: Möbel, Spielzeug, Kleidung…

Gesellige Atmosphäre mit herzhaften und süßen Snacks und Getränken vor Ort.

Gebäck und Kaffee/Tee zur Begrüßung werden angeboten

Italiano :

Mercatino di famiglia organizzato dall’associazione « Par? en Délire »: mobili, giocattoli, vestiti…

Atmosfera amichevole con snack dolci e salati e rinfreschi in loco.

Pasticceria viennese e caffè/tè in omaggio

Espanol :

Venta de garaje familiar organizada por la asociación « Par? en Délire »: muebles, juguetes, ropa…

Ambiente acogedor con tentempiés dulces y salados y refrescos in situ.

Bollería y café/té gratuitos

L’événement Vide ta chambre et ta maison à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cahors Vallée du Lot