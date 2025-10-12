Vide ta chambre et ta maison à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
Vide-greniers familial organisé par l’association « Par’ en Délire » meubles, jouets, vêtements…
Ambiance conviviale avec snack salé/sucré et buvette sur place.
Viennoiserie et café/thé d’accueil offert
Si vous souhaitez vous inscrire en tant qu’exposant (3€ la table), il faut envoyer un sms avec
– Nom prénom
– Nombre d’emplacements souhaités
– Nombre de repas souhaités
Date limite d’inscription le mercredi 8 octobre .
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 71 67 65 57
English :
Family garage sale organized by the « Par? en Délire » association: furniture, toys, clothes…
Convivial atmosphere with savoury/sweet snacks and refreshments on site.
Complimentary Viennese pastries and coffee/tea
German :
Familienflohmarkt, organisiert von der Organisation « Par? en Délire »: Möbel, Spielzeug, Kleidung…
Gesellige Atmosphäre mit herzhaften und süßen Snacks und Getränken vor Ort.
Gebäck und Kaffee/Tee zur Begrüßung werden angeboten
Italiano :
Mercatino di famiglia organizzato dall’associazione « Par? en Délire »: mobili, giocattoli, vestiti…
Atmosfera amichevole con snack dolci e salati e rinfreschi in loco.
Pasticceria viennese e caffè/tè in omaggio
Espanol :
Venta de garaje familiar organizada por la asociación « Par? en Délire »: muebles, juguetes, ropa…
Ambiente acogedor con tentempiés dulces y salados y refrescos in situ.
Bollería y café/té gratuitos
L’événement Vide ta chambre et ta maison à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cahors Vallée du Lot