Vide ta chambre et ton dressing Montboucher
Vide ta chambre et ton dressing Montboucher dimanche 26 octobre 2025.
Vide ta chambre et ton dressing
Salle des fêtes Montboucher Creuse
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Montboucher Loisirs Culture organise un Vide Dressing et objets au profit du THÉLÉTON 2025.
La table de 2m 4 €. Réservation 06 82 88 28 96 ou 06 80 07 85 47
Le montant des inscriptions sera versé au bénéfice du Théléton 2025.
Restauration et buvette sur place .
Salle des fêtes Montboucher 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 85 47
