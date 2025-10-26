Vide ta chambre et ton dressing Montboucher

Vide ta chambre et ton dressing Montboucher dimanche 26 octobre 2025.

Vide ta chambre et ton dressing

Salle des fêtes Montboucher Creuse

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Montboucher Loisirs Culture organise un Vide Dressing et objets au profit du THÉLÉTON 2025.

La table de 2m 4 €. Réservation 06 82 88 28 96 ou 06 80 07 85 47

Le montant des inscriptions sera versé au bénéfice du Théléton 2025.

Restauration et buvette sur place .

Salle des fêtes Montboucher 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 07 85 47

