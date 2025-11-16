VIDE TA CHAMBRE ET VIDE GRENIER

Salle des Fêtes IZAOURT Izaourt Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Tu veux faire un peu de place avant les fêtes !

Inscris -toi au vide chambre d’Izaourt organisé par l’Association des parents d’élèves de la Barousse (06 78 41 08 07 ) Petite restauration sur place

Salle des Fêtes IZAOURT Izaourt 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 78 41 08 07 parentselevesbarousse@gmail.com

English :

Want to make some space before the holidays?

Sign up for the vide chambre d’Izaourt organized by the Association des parents d’élèves de la Barousse (06 78 41 08 07 ) Food and drink available on site

German :

Du willst vor den Feiertagen noch ein bisschen Platz schaffen!

Dann melde dich für den Leerstand in Izaourt an, der von der Association des parents d’élèves de la Barousse (06 78 41 08 07 ) organisiert wird

Italiano :

Volete fare un po’ di spazio prima delle feste?

Iscrivetevi alla vide chambre d’Izaourt organizzata dall’Association des parents d’élèves de la Barousse (06 78 41 08 07 ) Cibo e bevande disponibili in loco

Espanol :

¿Quieres hacer un hueco antes de las fiestas?

Apúntate a la vide chambre d’Izaourt organizada por la Association des parents d’élèves de la Barousse (06 78 41 08 07 ) Comida y bebida disponibles in situ

