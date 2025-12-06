Vide ta chambre et vide-greniers

Salle des Augustins Vertheuil Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’APE de Vertheuil organise son vide ta chambre et vide-greniers .

Le vide ta chambre se passera en intérieur (tables fournies) et le vide-greniers en extérieur sous chapiteau (tables non fournies).

Sur réservation pour les exposants.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des Augustins Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 33 58 75 ape.vertheuil@gmail.com

English : Vide ta chambre et vide-greniers

L’événement Vide ta chambre et vide-greniers Vertheuil a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Médoc-Vignoble