Vide ta chambre et vide-greniers Vertheuil

Salle des Augustins Vertheuil Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
L’APE de Vertheuil organise son vide ta chambre et vide-greniers .
Le vide ta chambre se passera en intérieur (tables fournies) et le vide-greniers en extérieur sous chapiteau (tables non fournies).
Sur réservation pour les exposants.
Restauration et buvette sur place. .
Salle des Augustins Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 33 58 75 ape.vertheuil@gmail.com
