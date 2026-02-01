Vide ta chambre Ferrières-en-Gâtinais
Vide ta chambre Ferrières-en-Gâtinais samedi 28 février 2026.
Vide ta chambre
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Vide ta chambre
L’Entente Sportive Gâtinaise section Twirling bâton organise un vide ta chambre. L’occasion de vendre ses objets et de faire le bonheur de certains ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 03 07 72
English :
Empty your room
