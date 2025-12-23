Vide ta chambre, Hettange-Grande

Vide ta chambre

1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Commencez l’année en faisant des économies grâce au Vide ta chambre organisé par le GIPE.

Vous pourrez y retrouver des jouets, des objets de puériculture et des vêtements jusqu’au 16 ans.

Une restauration sera disponible sur place.

A l’inverse pour ceux qui veulent faire de la place, prenez contact par mail pour réserver votre place.Tout public

0 .

1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est gipe.hg@gmail.com

Start the new year by saving money at the Vide ta chambre organized by the GIPE.

You’ll be able to find toys, childcare items and clothes up to the age of 16.

Catering will be available on site.

Alternatively, if you want to make room, contact us by e-mail to reserve your place.

