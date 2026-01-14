Vide ta chambre Hettange-Grande

Vide ta chambre

1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

Faites de la place dans vos armoires !

C’est le moment idéal pour trier, ranger et faire de la place afin de commencer la nouvelle année dans la clarté et la sérénité.

Ce vide ta chambre & Bourse aux jouets permet de donner une seconde vie aux affaires que vous n’utilisez plus, de désencombrer votre logement, mais aussi de dénicher de belles trouvailles à petit prix.

Que vous vendiez ou que vous veniez pour chiner, vous contribuez à une démarche positive moins de gaspillage, plus de partage.Tout public

1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 78 12 64 32

English :

Make room in your cupboards!

Now is the perfect time to sort, tidy and make room for a clear and peaceful start to the New Year.

The Vac ta chambre & Bourse aux jouets is a great way to give a second life to items you no longer use, to clear out the clutter in your home, and to unearth some great finds at low prices.

Whether you’re selling or just looking for bargains, you’re contributing to a positive approach: less waste, more sharing.

