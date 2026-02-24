Vide ta chambre rue de la Grande Rangée Hymont

Vide ta chambre

rue de la Grande Rangée Salle des Fêtes Hymont Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Vide ta chambre.

Articles de 0 à 16 ans.

Petite restauration et buvette.

Prix pour deux mètres.

Organisé par l’association de parents d’élèves la tête et les jambes.

Renseignements et réservation par téléphoneTout public

rue de la Grande Rangée Salle des Fêtes Hymont 88500 Vosges Grand Est +33 6 89 58 74 65

English :

Empty your room.

Items from 0 to 16 years.

Snacks and refreshments.

Price for two meters.

Organized by the parents’ association La tête et les jambes.

Information and booking by phone

L’événement Vide ta chambre Hymont a été mis à jour le 2026-02-24 par OT MIRECOURT