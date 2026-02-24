Vide ta chambre rue de la Grande Rangée Hymont
Vide ta chambre rue de la Grande Rangée Hymont samedi 7 mars 2026.
Vide ta chambre
rue de la Grande Rangée Salle des Fêtes Hymont Vosges
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Vide ta chambre.
Articles de 0 à 16 ans.
Petite restauration et buvette.
Prix pour deux mètres.
Organisé par l’association de parents d’élèves la tête et les jambes.
Renseignements et réservation par téléphoneTout public
rue de la Grande Rangée Salle des Fêtes Hymont 88500 Vosges Grand Est +33 6 89 58 74 65
English :
Empty your room.
Items from 0 to 16 years.
Snacks and refreshments.
Price for two meters.
Organized by the parents’ association La tête et les jambes.
Information and booking by phone
L’événement Vide ta chambre Hymont a été mis à jour le 2026-02-24 par OT MIRECOURT