Vide ta Chambre Joué-lès-Tours

Vide ta Chambre

Rue de Montrichard Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 16:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Bourse aux jouets venez chiner et donner une seconde vie aux jouets ! Jeux, jouets, livres jeunesse, peluches, matériel de puériculture… il y en a pour tous les âges et tous les budgets. Une occasion idéale pour faire de bonnes affaires, désencombrer les chambres et consommer malin dans une ambiance conviviale et familiale.

Économique, écologique et solidaire Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour petits et grands !

Buvette sur place. Les bénéfices de cet événement sont reversés aux écoles de la vallée violette afin de financer leurs projets de sortie scolaire ou l’achat de matériel scolaire.) .

Rue de Montrichard Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info.aspe2v@gmail.com

English :

Come and bargain for toys and give them a second life! Games, toys, children’s books, cuddly toys, nursery equipment?

