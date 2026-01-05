Vide ta Chambre Joué-lès-Tours
Vide ta Chambre Joué-lès-Tours dimanche 8 mars 2026.
Vide ta Chambre
Rue de Montrichard Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 16:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Bourse aux jouets venez chiner et donner une seconde vie aux jouets ! Jeux, jouets, livres jeunesse, peluches, matériel de puériculture… il y en a pour tous les âges et tous les budgets. Une occasion idéale pour faire de bonnes affaires, désencombrer les chambres et consommer malin dans une ambiance conviviale et familiale.
Économique, écologique et solidaire Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour petits et grands !
Buvette sur place. Les bénéfices de cet événement sont reversés aux écoles de la vallée violette afin de financer leurs projets de sortie scolaire ou l’achat de matériel scolaire.) .
Rue de Montrichard Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info.aspe2v@gmail.com
English :
Come and bargain for toys and give them a second life! Games, toys, children’s books, cuddly toys, nursery equipment?
L’événement Vide ta Chambre Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-05 par ADT 37