Vide ta chambre La Flèche
Vide ta chambre La Flèche samedi 31 janvier 2026.
Vide ta chambre
Salle printania, 39 Avenue de Verdun La Flèche Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 09:30:00
fin : 2026-01-31 17:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Vente de vêtements de 0 à 16ans, puériculture, livres..
Venez vendre, chiner et faire de bonnes affaires. A la recherche d’articles de puéricultures, de jouets ou encore de vêtements. La Flèche Basket Club vous attend ! .
Salle printania, 39 Avenue de Verdun La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 15 73 26 laflechebc@gmail.com
English :
Sale of clothes from 0 to 16 years, childcare, books…
German :
Verkauf von Kleidung von 0 bis 16 Jahren, Kinderpflege, Bücher.
Italiano :
Vendita di vestiti da 0 a 16 anni, assistenza all’infanzia, libri…
Espanol :
Venta de ropa de 0 a 16 años, puericultura, libros…
L’événement Vide ta chambre La Flèche a été mis à jour le 2025-10-24 par CDT72