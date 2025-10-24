Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide ta chambre La Flèche

Vide ta chambre La Flèche samedi 31 janvier 2026.

Vide ta chambre

Salle printania, 39 Avenue de Verdun La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 09:30:00
fin : 2026-01-31 17:30:00

Date(s) :
2026-01-31

Vente de vêtements de 0 à 16ans, puériculture, livres..
Venez vendre, chiner et faire de bonnes affaires. A la recherche d’articles de puéricultures, de jouets ou encore de vêtements. La Flèche Basket Club vous attend !   .

Salle printania, 39 Avenue de Verdun La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 15 73 26  laflechebc@gmail.com

English :

Sale of clothes from 0 to 16 years, childcare, books…

German :

Verkauf von Kleidung von 0 bis 16 Jahren, Kinderpflege, Bücher.

Italiano :

Vendita di vestiti da 0 a 16 anni, assistenza all’infanzia, libri…

Espanol :

Venta de ropa de 0 a 16 años, puericultura, libros…

L’événement Vide ta chambre La Flèche a été mis à jour le 2025-10-24 par CDT72