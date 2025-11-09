Vide ta chambre La Séauve-sur-Semène

Vide ta chambre

Salle polyvalente La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par emplacement, équivalent d’une table

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

L’APE de l’école Arc-en-Ciel organise un vote ta chambre et le grenier de tes parents.

Viens donner une seconde vie à tes jouets, jeux vidéos, livres, peluches, figurines, puzzles, poupées, jeux de société…

Buvette et restauration sur place

.

Salle polyvalente La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 96 00 85

English :

The APE of Arc-en-Ciel school is organizing a vote for your room and your parents’ attic.

Come and give a second life to your toys, video games, books, stuffed animals, figurines, puzzles, dolls, board games…

Refreshments and catering on site

German :

Die EV der Regenbogenschule organisiert eine Abstimmung über dein Zimmer und den Dachboden deiner Eltern.

Kommen Sie und geben Sie Ihren Spielsachen, Videospielen, Büchern, Plüschtieren, Figuren, Puzzles, Puppen, Gesellschaftsspielen… ein zweites Leben.

Getränke und Essen vor Ort

Italiano :

L’Associazione dei genitori della Scuola Arc-en-Ciel organizza una votazione per la vostra camera e la soffitta dei vostri genitori.

Venite a dare una seconda vita ai vostri giocattoli, videogiochi, libri, peluche, figurine, puzzle, bambole, giochi da tavolo…

Ristoro e catering sul posto

Espanol :

La asociación de padres del colegio Arc-en-Ciel organiza una votación para tu habitación y el desván de tus padres.

Ven a dar una segunda vida a tus juguetes, videojuegos, libros, peluches, figuritas, puzzles, muñecas, juegos de mesa…

Refrescos y catering in situ

