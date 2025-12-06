Vide ta chambre Lamnay
Vide ta chambre Lamnay samedi 6 décembre 2025.
Vide ta chambre
Salle polyvalente Lamnay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Vêtements, Jouets, Livres, Jeux, Meubles .
Salle polyvalente Lamnay 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 53 89
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide ta chambre Lamnay a été mis à jour le 2025-10-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude