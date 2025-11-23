Vide ta chambre Centre Culturel Langeac
Vide ta chambre Centre Culturel Langeac dimanche 23 novembre 2025.
Vide ta chambre
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
« Vide ta chambre » organisé par Mam Les P’tits Lutins au Centre Culturel de Langeac avec buvette et restauration sur place.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 24 98 35 lesptitslutins@outlook.com
English :
« Empty your room » organized by Mam Les P?tits Lutins at the Centre Culturel de Langeac, with refreshments and catering on site.
German :
« Vide ta chambre » organisiert von Mam Les P?tits Lutins im Centre Culturel de Langeac mit Getränken und Essen vor Ort.
Italiano :
« Svuota la tua stanza » organizzata dal Mam Les P?tits Lutins presso il Centro culturale di Langeac, con rinfresco e cibo in loco.
Espanol :
« Vacía tu habitación » organizado por Mam Les P?tits Lutins en el Centro Cultural de Langeac, con refrescos y comida in situ.
L’événement Vide ta chambre Langeac a été mis à jour le 2025-09-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier